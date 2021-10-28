長者嫌巴士行車慢　手拉車打暈司機

黑龍江省哈爾濱市1名長者乘客周一（25日）疑不滿巴士開得慢，一怒之下竟拿買菜用的手拉車打向司機頭部，致其暈倒，幸司機無大礙。長者其後被警員控制。有律師表示，該乘客的行為涉嫌危害公共安全，可判處最高10年有期徒刑。

從巴士上閉路電視畫面所見，當日上午6時許哈爾濱市65路巴士上坐滿乘客，車駛至太平大街路段，一名持手拉車的老翁從車尾走到司機身邊，突然提起手拉車砸向司機頭部。司機隨即暈倒在座位上，數秒後身體才有反應。

遇襲的司機金師傅今年49歲，駕駛上述巴士路線已1年半。他表示，襲擊他的68歲老翁上車後一直催促他開快一點，他於是解釋巴士有限速。兩人爭執兩句後，長者便用手拉車襲擊金師傅。幸金師傅暈倒前及時煞車，否則後果不堪設想。金師傅表示，開車以來沒遇過這種事，回復意識後便打電話報警。經醫院檢查，金師傅頭部有皮外傷。事發後2天，他仍感頭暈、惡心、耳鳴等。他一共花了700多元人民幣（約860港元）醫藥費，「現在就想要一個說法」。

事發後公司安排金師傅在家休息，施襲者家屬未與巴士公司或金師傅聯繫，目前案件存在爭議，就是到底該判定施襲者是在停車之後襲擊司機，還是在行駛過程中。北京大成（武漢）律師事務所柴欣律師表示，長者毆打正在駕車的巴士司機，並導致其暈倒，致使全車乘客以至路上其他車輛、行人造成危險，涉危害公共安全，如尚未造成嚴重後果，依法可判處3至10年有期徒刑。另外，司機因被毆受傷，長者亦需賠償藥費、誤工費等。