內地昨增39宗確診　多地景區關閉文化音樂體育活動延期

內地周四（28日）公布前一日新增39宗新冠肺炎確診病例，其中23宗為本地確診，16宗屬境外輸入。內地各地疫情防控措施近期再次升級，目前多個景區暫時關閉、劇院等文化場所限流，演唱會、音樂節、體育賽事均宣布延期。

前一日新增的本地個案分別為甘肅8宗，內蒙古7宗，北京3宗，寧夏2宗，黑龍江、山東和四川各1宗；新增境外輸入病例包括浙江8宗，河南3宗，福建2宗，北京1、湖北和廣西各1宗。同日新增31宗無症狀感染病例，其中11宗本地個案分別出現在山東、黑龍江、北京和雲南，另20為境外輸入。至今內地累計96,938人確診，現有病例659宗，累計死亡病例4,636宗。

為有效降低疫情傳播風險，文化和旅遊部辦公廳近日發布緊急通知，要求從嚴從緊落實文化和娛樂場所疫情防控要求。劇院等演出場所、博物館、公共圖書館、文化館（站）、美術館，以及娛樂場所、上網服務場所等空間相對密閉場所要合理設置人員接待上限，加強通風消毒。

由於本輪疫情多與旅行團或自駕遊有關，近日多地宣布暫停開放景區，暫停旅行社組織跨省團隊旅遊，包括西安大雁塔景區、大唐不夜城步行街、甘肅嘉峪關關城景區、北京雍和宮在內等景區已暫停對外開放，恢復時間另行通知。此外，包括北京馬拉松在內的多場大型體育賽事也紛紛宣布延期舉辦。演唱會、音樂節等文化活動宣布延期；首次將頒獎禮設在山東濱州的第12屆迷笛獎，受疫情影響延期，頒獎禮組委會在公告中表示，「為了下一次相見，請大家繼續做好防護...請依舊保持希望，好好生活...」。