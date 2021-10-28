內地兩部門發布限高令　新建廈天大廈需徵消防救援意見

廣東省深圳市賽格大廈於今年5月出現搖晃，引發社會對超高樓宇建築安全的關注。內地住房和城鄉建設部近日聯合發布通知，要求各地嚴格控制新建超高層建築，明令城區常住人口300萬以上城市不得新建500米以上超高層建築；新建250米以上超高層建築作為重大公共建設項目，應報城市黨委政府審定，實行責任終身追究。

文件早於今年9月發布徵求意見稿，現在是正式通知。通知要求，城區常住人口300萬人口以下城市，嚴格限制新建150米以上超高層建築，不得新建250米以上超高層建築。各地相關部門審批80米以上住宅建築、100米以上公共建築建設項目時，應徵求同級消防救援機構意見，以確保與當地消防救援能力相匹配。城區如確需新建上述超高層建築，應報省級住房和城鄉建設主管部門審查，並報住房和城鄉建設部備案。省級住房和城鄉建設主管部門應結合抗震、消防等專題嚴格論證審查，並報住房和城鄉建設部備案覆核。

通知強調，要嚴格控制生態敏感、自然景觀等重點地段的高層建築建設，不在對歷史文化街區、歷史地段、世界文化遺產及重要文物保護單位有影響的地方新建高層建築，不在山邊水邊以及老城舊城開發強度較高、人口密集、交通擠塞地段新建超高層建築，不在城市通風廊道上新建超高層建築群。同時，要強化既有超高層建築安全管理。各地要結合安全生產專項整治3年行動，加強對超高層建築隱患排查的指導監督，建立隱患排查訊息系統。