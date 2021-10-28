內地邊城接連受疫情打擊　生活停擺民怨累積

雲南邊陲城市瑞麗今年三次因爆發新冠疫情採取封閉嚴管措施，令市民生活停擺。在當地開辦模特兒學校始創人秋文表示，接連封城打擊，使很多人選擇離開當地，「這場疫情讓我從富婆變成了負婆」。

瑞麗於今年3月、4月和7月先後爆發本地疫情，該市位處雲南省西部，西北、西南、東南三面與緬甸山水相連，村寨相望。有當地官員表示，當地疫情壓力跟緬甸、柬埔寨等國電訊網絡詐騙等罪犯回國自首有關。瑞麗市新冠疫情防控工作指揮部9月表示，全國各地發布滯留緬北人士勸返公告，導致大量境外自首人士選擇從瑞麗入境。目前，尚有上萬人等待入境，致使該集中隔離管理的壓力愈來愈大。

有市民稱，從今年3月到7月兩輪疫情，到8月再次居家隔離，長時間多次隔離、長時間不復工復產，老百姓沒有生活來源。瑞麗市民政局曾印發通知，表示對連續3個月無收入來源者，按戶給予臨時困難救助、適當放寬低保認定條件等。秋文表示，通告上說銀行會減免或延緩個體戶償還商業貸款，但銀行那邊沒有任何變化，有關部門也回覆政府只是提倡而已。

市民亦投訴「離瑞難」問題，原因是當地要求離瑞人士需要先自費於酒店隔離14天才能離開。市民亦投訴隔離酒店用餐費太高，對一年沒開工的人來說實難承受。另網上流傳「瑞麗已成空城」、「常住人口從50萬降到10萬」，有瑞麗官員認為說法有些誇張，不過長時間受疫情影響，「有些老百姓的生活確實難過」。