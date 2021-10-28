台長榮機師打兩針仍確診　工會要求居檢期間不派飛

台灣長榮航空周四（28日）再傳有機組人員出現突破性感染。該名外籍機師在10月中執飛長程航班後，在台居家檢疫期間再被派飛，而他經已完成接種2劑美國藥廠輝瑞與德國生物科技公司BioNTech研發的新冠疫苗。台灣的防疫部門已追蹤11名同時執勤的機組人員。

該名長榮外籍機師本月13日被派飛美國洛杉磯，同月17日返台灣接受居家隔離僅1天，翌日又被派往阿拉斯加，同月22日回台開始「5天居家檢疫＋9天加強版自主健康管理」，就在周三（27日）居檢最後一天上午採檢，下午確診。對於機師染疫，長榮回應稱目前以中央流行疫情指揮中心說明為準。

桃園市機師職業工會周四下午發起行動，要求機組人員在居檢期間不被派飛，每月有至少3日非執勤、非檢疫、非自主健康管理的喘息期。工會理事長李信燕表示，航空公司不應為了運量而派飛正接受檢疫的機組人員。

長榮航空關係企業工會也指出，機組人員身處高風險崗位仍願意配合政府政策，希望不要造成機組人員與社會的對立，也呼籲中央流行疫情指揮中心考量機組人員的身心傷害。工會又指，台灣當地已接種1劑疫苗的覆蓋率已達7成，政府是否有規劃進一步解封邊境和對機組人員的管制，希望給出明確目標。

東網駐台記者郭良傑報道