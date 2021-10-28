中儲糧官二代遭開除　婦科病歷當眾宣讀

國企中國儲備糧管理集團有限公司（中儲糧）轄下、內蒙古包頭直屬庫公司一名32歲李姓女員工，日前聲稱舉報高層後遭威脅開除，公司甚至把其婦科病歷當眾宣讀。不過，李女披露其父是公司前高層，因公亡故後獲撫恤，安排自己入職，更引起網民關注。

李女發文披露，自從她向單位紀檢部門舉報，有高層公車私用、不規範採購、違規宴請和福利差異等違紀問題後，公司不再為她安排任何工作，僅允她收發報紙，連去廁所都有專人監視。她被威脅後拒絕辭職，卻被上司當眾宣讀涉及個人私隱的開除文件，當中包括其婦科病歷，最終仍遭強制開除。

不過該開除文件顯示，李女以往7年未在公司上班，僅掛名任職，公司卻為其繳納約7萬元（人民幣，下同，約8.5萬港元）的社會保障金。她解釋，其父親為中儲糧前員工，2013年因公意外身亡，公司出於撫恤家屬考慮，遂批准她擔任包頭直屬庫正式員工，但出於個人原因，她當年並未入職。

包頭直屬庫的文件顯示，今年初，中儲糧總公司巡視組發現上述違規撫恤，要求李女退回掛名期間的社會保障金其中2.9萬元（約3.5萬港元）。李女拒絕退款，並揚言鬥爭到底。溝通無果下，公司認為李女拒不落實巡視整改要求，且在互聯網散布不實言論和虛假訊息，才決定予以開除。