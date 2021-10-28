中國駐澳洲大使成競業即將離任　兩國關係料難改善

中國駐澳洲大使館官網周四（28日）公布，即將離任的中國駐澳大使成競業近日以通話、致函等方式，向當地政界、工商界、學界、地方政府及駐澳使團等人士辭行，並與在澳僑胞話別。據當地報道，澳洲外長佩恩同日在參議院也透露上述消息。

中國駐澳洲大使館稱，成競業感謝澳洲各界人士在過去5年給予其本人和駐澳使館的支持和協助，強調一個健康穩定的中澳關係符合兩國和兩國人民根本利益。當前中澳關係的困難局面令人痛心，他希望澳方與中方相向而行，秉持互相尊重、平等互利原則，克服障礙，共同努力推動兩國關係早日重回正軌。

官方資料顯示，1959年出生的成競業，曾在外交部國際司、常駐聯合國代表團、外交部軍控司、常駐聯合國日內瓦辦事處等處任職，於2007年任外交部軍控司司長，4年後任常駐聯合國維也納辦事處和其他國際組織代表、特命全權大使。2016年起，成競業擔任駐澳洲特命全權大使。

佩恩周四稱，成競業「即使還沒有離開，也即將離開」。她指自己不久前跟對方交談，上周在其辦公室也曾跟成談過此事。澳媒引述當地洛伊國際政策研究所高級研究員馬利德表示，跟中國外交部發言人趙立堅不同，成競業「並非天生戰狼」（not a natural wolf warrior）。他又認為，正如澳洲政府，中國不會在重建兩國關係上投入太多，他們認為短期內改善關係的希望渺茫。