美台提升軍事來往　陸國防部：將反制及回擊

兩岸局勢緊張之際，台灣宣布陸軍司令將率團赴美並與當地防務官員及軍方會面。中國大陸國防部副局長、新聞發言人譚克非大校周四（28日）強調，如果美方繼續頑固抱守「以台制華」的幻想，企圖提升美台軍事聯繫，陸方將堅決予以反制和回擊；建設美方重構正確對華認知，推動陸美兩軍關係穩定發展。

譚克非表示，大陸注意到民進黨當局近期一再炒作美台軍事聯繫，陸方已向美方表達嚴重關切並提出嚴正交涉，要求美方必須就此澄清。他批評，美方一些人近一段時間以來不斷打「台灣牌」，向「台獨」分裂勢力發出極其錯誤信號，導致陸美兩軍和台海和平帶來嚴重負面影響；另強調解放軍將採取一切必要措施，挫敗外部勢力干涉和「台獨」分裂行徑，任何仰人鼻息、挾洋自重，阻撓國家統一和民族復興的圖謀終將失敗。

此外，台灣的蔡英文總統近日在公開講話中提到兩岸「互不隸屬」，台灣將持續擴充軍力阻止大陸單方面改變兩岸現狀的行為。譚表示，民進黨當局出於「台獨」本性，煽動及叫囂對抗，企圖以頻繁勾連外部勢力加緊謀「獨」挑釁，再次證明「台獨」是祖國統一的最大障礙。他強調解放軍「不動如山，動如雷霆」，會堅決捍衞國家主權和領土完整，並強化使命擔當、保持高度戒備。

在陸美方面，美國海軍近日發布新戰略指南，首次承認兩國海軍軍力旗鼓相當，大陸海軍已成為全球規模最大的艦隊。譚克非則認為，美方企圖通過別有用心的渲染炒作「中國軍事威脅」，實際是為自身擴張軍力、增加軍費製造藉口，真實意圖是為了保持其在全球範圍內的軍事霸權。陸方對此表示堅決反對，敦促美方摒棄過時的冷戰思維，以客觀理性看待大陸國防和軍隊建設。

譚克非在記者會又提到，中央軍委國際軍事合作辦公室領導與美國防部助理國防部長幫辦，上月底以視像形式共同主持第16次陸美國防部工作會晤，這是美國新一屆政府上台後兩軍的首次機制性對話，就當前兩國防務關係和下步兩軍交往安排深入交換意見，陸方重申表達堅決維護國家主權的原則立場，希望美方相向而行，重構正確對華認知，推動陸美兩軍關係穩定發展。