首都累計27人染疫　廚師保安等職業須打第3針

國內多地出現新冠肺炎自駕團群組關聯病例，衞生部門均嚴陣以待。北京市周四（28日）表示，該市自周三（27日）下午3時至周四下午2時，再新增5宗本土確診及2宗無症狀感染個案，全市已累計有27人受感染。另為進一步推進疫苗接種，當局宣布廚師、配菜員、保安等職業人士優先打第3針進行加強免疫接種，否則不得重返工作崗位。

北京市疾病預防控制中心副主任龐星火在新聞發布會上表示，7宗新增的感染個案分別來自昌平區的不同社區，其中有患者為社區工作人員，曾為此前確診病例安裝門禁鎖，接觸病例時未戴手套，與對方有近距離交談，4日後核酸檢測結果為受感染，至周三診斷為確診病例。

市住房和城鄉建設委員會副主任丁勝指出，全市將進一步推進施工現場人員疫苗接種工作，安排施工現場重點崗位人員，如廚師、配菜員、採購員、清潔工、保安等，優先進行加強免疫接種，未進行加強免疫接種人員不得從事重點崗位工作。另北京將設置88個開診發燒門診，對所有就診者進行核酸檢測，來自有感染者的地市級地區就需嚴格進行「1+3」檢查，即新冠病毒核酸和抗體檢測，以及CT和血常規檢測，確保有效篩查管控。

北京市文化市場綜合執法總隊副總隊長王寧之亦在會上表示，當局近期將於全市重點打擊旅行社違反暫停進京和出京遊活動的違法違規行為，切實將疫情防控風險降到最低。而自周三起，總隊已啟動非法「一日遊」百日專項整治行動，會同各相關部門加大聯合執法力度，依法精準打擊、聯合懲治各種違法違規行為。