台中選會通過陳柏惟罷免案　明年1月補選

台灣的中央選舉委員會周三（28）日舉行委員會議，審查台中市第2選區立委、基進黨籍的陳柏惟罷免案，並根據投票結果宣布罷免案獲得通過。會中事後討論及通過該選區缺額補選投票日期，定於明年1月9日舉行投票。

中選會指出，陳柏惟罷免案投票人總數為294,976人，投票人數為152,567人，投票率為51.72％，有效票為151,332票，其中同意罷免票數為77,899票，不同意罷免票數73,433票，1,235票為無效票。

根據罷免案投票結果，有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一以上，投票結果為通過。中選會表示，依公職人員選舉罷免法有關規定，罷免案通過後依規定應辦理補選者，應自罷免投票結果公告之日起3個月內完成補選投票。

針對台中市第二選區立委將補選，民進黨台中市黨部周三下午表示，前立委林靜儀戶籍已遷至烏日區，外界關注民進黨是否將徵召林靜儀參加補選，惟市黨部主委李天生表示，「應該是」，但黨中央還沒有正式宣布。而國民黨台中市黨部主委林敏霖表示，黨內仍在討論合適人選，應由選區內推派合適人選，會先徵詢地方意見，再進行提名作業。