國民黨籲蔡英文強化台軍即戰力 勿有依賴他國心態

台灣的蔡英文總統日前接受美媒專訪時，形容大陸的威脅與日俱增。國民黨周四（28日）呼籲蔡英文，台方應加強台軍的「即戰力」，而不是有依賴他國的心態；又批評民進黨當局打嘴炮、製造恐慌，具體行動寥寥無幾，反問她「自己又為台灣做了甚麼」。

國民黨回應蔡英文的專訪時表示，她應該務實使民眾了解台灣海峽隨時可能發生的軍事危機，加強民防及動員演練；又指該黨深知國防不能依賴他人，提升軍隊「即戰力」、解決後備戰力空洞化、重振全民國防與軍隊士氣才是重點。

國民黨提到過往執政時主張投資F16V戰機，才得以有效應對大陸軍事威脅；蔡英文經常提及的「國艦國造」政策都是延續該黨執政規劃，「蔡總統自己又為台灣做了甚麼」。國民黨重申與全體軍民站在一起，捍衞生存、自由及民主。

台灣傳媒引述專家及學者分析指，面對大陸軍機持續現身台灣西南空域，蔡英文此時透露美軍在台協助訓練台軍，提醒大陸「台灣有所準備」；又指大陸不太可能不知道美軍在台的活動，蔡英文是找機會反映美台有不錯的軍事往來。