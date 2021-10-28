台龜山島噴發磺煙　景區解說員：16年首見

台灣宜蘭縣的龜山島因外形似浮龜而得名，是當地有名景點，並以不同的8種景象而聞名。其中「龜島磺煙」已多年來不見蹤迹，但有賞鯨船周四（28日）早上捕捉到磺煙奇景。景區的資深解說員簡逢均向台媒透露，這是他當解說員16年來第一次看到。

簡逢均表示，「龜島磺煙」已有多年不見蹤影，周三早上10時許，賞鯨船行駛至有名的牛奶海海域，白色煙霧突然噴發，讓他和乘客都感到十分吃驚。簡續指，今年偶爾經過時也會看到一點點白煙冒出，但都不明顯，今次目測磺煙大概噴發約2層樓高，壯觀的磺煙景致亦是他第一次見到。

東北角風景區龜山島隊長許源豊則估計，今次磺煙噴發或與近日頻現的地震有關，致龜首岩石稍微鬆動，其中一塊較大的岩石掉下並砸中底下的磺煙洞口，繼而產生大量磺煙，不少以賞鯨為目標的遊客，均拿出手機拍下該美景。

據台媒介紹，龜山島8景包括「龜山朝日」、「龜島磺煙」、「龜岩巉壁」、「龜卵觀奇」、「神龜擺尾」、「神龜戴帽」、「眼鏡洞」及「海底溫泉」。其中，「龜島磺煙」17年前因噴氣孔被龜首土石崩塌堵住，已消失多年。