山區地陷現煤柱　農民無意搬走

山西早年過度開採煤礦，導致地質鬆散。內媒周四（28日）報道，位於山西介休市連福鎮的關子嶺村，早前經歷暴雨侵襲，山泥傾瀉，露出底下多條黝黑煤柱，恐生危險。市政府提出為每戶補償60平方米房屋，讓居民搬到城市，惟遭他們拒絕。多名年邁居民表示，不捨得山上的幾畝農田，無意離開。

關子嶺村農民、40歲的宋建偉憶述，今年約10月初，山西罕有出現大暴雨。他某日上午上山，驚見父母家門前山路憑空消失約3成，露出下面幾十米高、粗壯的煤柱。宋建偉的父親、年近7旬的宋中星解釋，關子嶺村位於採煤區，房屋底下早已中空，僅靠煤柱支撐，對山坡塌陷見怪不怪。

村委會副主任高清源表示，市政府早已把該村列為地質災害隱患區；他本人負責勸導村民離開。惟高坦言，他自己年紀大，平時依靠在山上耕種幫補生活。一旦到了城市無地耕種，就再沒有收入。由於很多村民都有相似想法，鮮有人離開。

高清源又記得，關子嶺村農民以往會在山地上種薯仔和粟米等農作物，平均一畝地有500元人民幣（約600港元）收入。由於山上沒有灌溉設施，以前村民看到下雨時會異常喜悅。不過自從地底因採煤中空，山地每逢下雨便不斷流失。宋建偉慨嘆，以前家旁種了3棵樹，現在不知道樹是折斷，還是被暴雨水流沖走。