集團假冒大陸公安詐騙　台灣新加坡警方聯手逮17人

台灣的刑事局周四（28日）通報，當局近日與新加坡警方聯手破獲一宗電訊詐騙案，涉案集團在台灣開設機房，並冒充中國大陸公安致電行騙，新加坡及大陸兩地受害者合共遭詐騙超過3,400多萬元新台幣（約918萬港元）。

刑事局指出，新加坡警方去年4月請求台灣共同偵辦當地民眾遭詐騙案，多名新加坡人以及在新加坡工作的大陸籍市民受害。詐騙集團假冒大陸通訊管理局謊稱受害人手機被不法分子利用並發送詐騙短訊，涉及電信法及洗錢法犯罪。集團後來假冒大陸公安、檢察官致電，要求受害人匯款至指定帳戶協助調查案件資金去向。經新加坡警方調查後發現，詐騙短訊均來自台灣的電訊商，遂請求台方立案偵查。

台灣警方調查發現，主犯劉男去年在南部設機房，以相同手法行騙被查獲羈押。同年8月期滿後重操舊業，今年初在台中市兩處住宅大樓租屋設機房，與35歲李姓共犯合作，協助轉帳贓款，再交由地下匯兌洗錢回台。今年6月至今，至少有16人受騙，其中有15人為大陸籍人士，部分在新加坡工作。

警方專案小組分別在今年6月30日及本月6日，先後搗破多處據點，逮捕劉男與17人到案，扣查手機、平板電腦、銀行卡等大批贓證物。劉男等人依詐欺、組織犯罪防制條例、洗錢防制法罪嫌送辦。