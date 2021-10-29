組織賣「清粉」軟件盜個資　獲利逾800萬人民幣

內地不少民眾喜歡用「清粉」軟件，查看是否被微信朋友屏蔽或刪除。惟有不法組織利用該款軟件大量獲取民眾的個人訊息，期間大多未有察覺。上海公安網安部門周四（28日）表示，全市今年已累計偵破侵犯公民信息犯罪案件301宗，逮捕264人。其中上海有組織以低價出售該款軟件，盜取資料後再出售獲利，涉案金額達800多萬元人民幣（約986萬港元），警方日前逮捕4人。

上海市公安局網安總隊今年8月巡查發現，某款軟件表面幫助民眾「清粉」，實際盜取用戶資料後，在虛擬網店批量「刷單」、「點讚」等增加網絡流量服務。當地一名鄭姓女子從事「微商」工作，在微信發布商品訊息並出售，早前使用該款軟件後，檢測出多名微信好友已將其屏蔽，詎料已被涉事組織盜取個人訊息，惟鄭女全程無察覺。

警方調查發現，王姓、陳姓等4名涉案人員去年研發一款「清粉」軟件，用戶的個人訊息會自動上傳到中轉網站，再利用相關訊息為客戶增加網絡廣告流量，銷售此款軟件的代理網店達300多間。警方目前已刑事拘留1人，3人因涉嫌侵犯公民個人信息罪已被閔行檢察院批准逮捕。