名導演拍色情片年賺百萬人民幣　扮文藝片招募女演員

上海知名導演沈某輝因拍攝色情影片，早前被浙江省麗水市警方正式批捕。內媒周四（28日）報道，沈某輝原本經營一家傳媒公司，受疫情影響生意致收入大跌。去年10月他與金姓友人開始合作拍攝色情片，以拍文藝片的名義招募女演員，還拖欠片酬。據指沈某輝拍一部片能賺3萬多元（人民幣，下同，約3.7萬港元），一年便賺了近100萬元（約123萬港元）。

在麗水經濟技術開發區工作的陳女士，早前發現12歲的兒子利用手機App付費數千元觀看色情片。警方調查發現，該製作和銷售色情片的團夥位於上海。警方今年6月前往上海採取行動時，沈某輝接到物業管理電話有警方上門後，立即銷毀家中有關拍攝色情片的證物。警方到場後搜出一本清楚記錄拍片所需資金的筆記簿，沈某輝最終將犯案細節和盤托出。

沈某輝稱，疫情期間與好友金甘在酒吧聊天，談到如何致富時，不約而同想到拍攝色情電影。去年10月開始，兩人便一個負責攝影剪輯，一個負責找劇本和招演員。在沈某輝拍攝的10多部色情片中擔演女一的項女，今年30多歲，身材高挑、相貌出眾。她表示，沈某輝最初表示影片只於海外上映，後來卻發現影片在微信流傳，惟沈某輝辯稱因為影片在海外爆紅才傳回國內。對被騙拍片，項女表示後悔，又指身邊很多朋友都看到影片，自己感到無地自容。

消息傳出後，有網民曝光聊天截圖顯示，沈某輝借新片宣傳招募女演員，有人曾到現場試鏡2、3天，拍攝1天，結果連車馬費也拿不到。