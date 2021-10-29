華向聯合國交氣候變化報告　總結貢獻提新目標

中國《聯合國氣候變化框架公約》國家聯絡人周四（28日）向公約秘書處，正式提交《中國落實國家自主貢獻成效和新目標新舉措》（下稱《新舉措》）和《中國本世紀中葉長期溫室氣體低排放發展戰略》（下稱《發展戰略》），內容再次確定中國的目標是力爭於2030年前實現碳達峰，2060年前實現碳中和。

據內地生態環境部當日消息，提交上述兩份報告，是中國履行《巴黎協定》的具體舉措，體現了中國推動綠色低碳發展、積極應對全球氣候變化的決心和努力。《新舉措》總結了2015年以來，中國落實國家自主貢獻的政策、措施和成效，提出了新的國家自主貢獻目標以及落實新目標的重要政策和舉措，闡述了中國對全球氣候治理的基本立場、所做貢獻和進一步推動應對氣候變化國際合作的考慮。

《發展戰略》在總結中國控制溫室氣體排放重要進展的基礎上，提出中國21世紀中葉長期溫室氣體低排放發展的基本方針和戰略願景、戰略重點及政策導向，並闡述了中國推動全球氣候治理的理念與主張。

中國國務院新聞辦周三（27日）發表《中國應對氣候變化的政策與行動》白皮書，內容指中國正實施積極應對氣候變化的國家戰略，積極探索低碳發展新模式，控制重點工業行業溫室氣體排放，推動城鄉建設和建築領域綠色低碳發展。