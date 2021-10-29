內地昨增64宗確診　封城滯留遊客陸續回程

內地周五（29日）公布前一日新增64宗新冠肺炎確診病例，其中48宗為本地個案，16宗境外輸入。內蒙古自治區阿拉善盟額濟納旗早前因爆發本地疫情實施封城，導致近萬名外地遊客滯留。周四（28日）的內蒙古新冠疫情防控工作新聞發布會表示，滯留在額濟納旗的遊客已於前一晚開始陸續返程。有遊客表示，明年將再到當地。

過去一日新增本地確診病例中，內蒙古佔最多19宗，甘肅12宗，黑龍江9宗，青海3宗，北京、寧夏各2宗，雲南1宗；新增境外輸入病例分布為廣東4宗，上海、廣西各3宗，浙江、雲南各2宗，北京和內蒙古各1宗。同日新增23宗無症狀感染病例，其中境外輸入20宗，3宗本地個案均由山東報告。內地現有確診病例701宗，累計97,002人確診，當中4,636人病亡。

額濟納旗自疫情後採取封控管理措施，造成9,412名遊客滯留，來自四川省、安徽省、江蘇省、上海市、甘肅省、廣東省等地，主要出行方式為火車團、旅遊包車、自駕遊等。周三（27日）晚上8時52分，首批586名滯留遊客乘坐火車離開當地前往河南省鄭州市。截至周四晚，額濟納旗已通過鐵路旅遊列車轉載2,428名滯留遊客。當地力爭用3至5日將大部分遊客運離，健康條件不符合要求者將繼續暫留當地。

在首批離開的遊客中，來自江蘇的朱先生稱，滯留期間每天待在酒店裏，看着病例上升恐慌又迷茫。後來與當地疫情防控工作人員取得聯繫並得到送餐送藥服務，「情緒慢慢平穩了」。在當地經營餐廳的趙愛平，在疫情期間給住在隔壁酒店的滯留遊客免費送餐，現在已跟遊客成為朋友，更準備待明年家裏種的哈密瓜成熟，便「給他們寄幾顆嘗嘗」。上海遊客徐女士稱，這次旅行看到了不完整的風景，卻收獲了數不清的暖心感動；願當地早日戰勝疫情，明年繼續未完的旅程。