美軍協訓恐增兩岸戰爭風險　蘇貞昌：加強防衞力很自然

美媒周四（28日）發表台灣的蔡英文總統專訪，她首度證實美國軍方派員赴台協助訓練，惹來大陸狠批，陸媒評論亦警告美方務必恪守承諾行事。台行政院長蘇貞昌周五（29日）受訪時，被問及美軍駐台會否增加戰爭風險，他回應稱台美互動良好，台軍防衞能力加強是很自然的事。

台立法院周五繼續進行施政總質詢，蘇貞昌會前被問到蔡英文證實有美軍在台協訓，台美軍事是否有更深一層的交流，會否增加戰爭風險。他表示，台美之間有共同的民主自由價值認同，也是非常重要的貿易夥伴，全年有2.43萬億新台幣（6,800億港元）的貿易，雙方均認同區域和平穩定要共同維護。

蘇貞昌又稱，台美目前的關係是史上最好，美國一再為台灣發聲，支持台灣加入國際組織並擴展國際空間，當台灣被無理打壓，美國亦仗義執言，台美之間有良好的互動。但他沒直接回應兩岸戰爭風險的問題。

對於會否引起戰爭風險，台防長邱國正則指，雙方出現誤解就要努力去把誤解說明清楚，指台軍方可以做的他已表達；強調美軍協助訓練台軍屬於交流範疇，沒有美軍部隊駐台，至於陸方如何評斷，他不能臆測。他又指，台美之間平常就有交流，沒刻意彰顯或隱瞞，也沒「枱面化不枱面化」的問題，只是照正常程序來做。