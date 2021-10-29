報復社會開車撞人致5死　大連男子判死刑

遼寧省大連市今年5月發生一宗嚴重車禍，男子劉東因投資失敗報復社會，駕車衝斑馬線造成5死慘劇。劉東被捕後，上月遭起訴以危險方法危害公共安全，大連市中級人民法院周五（29日）一審宣判，對劉男判處死刑，剝奪政治權利終身。據家屬消息，被告不滿裁決，當庭表示上訴。

法院審理查明，被告劉東於今年5月22日上午11時許，駕車沿中山區五惠路行駛時，突然加速撞向多名正在過路的行人，造成4人當場死亡，1人搶救無效身亡，另有8人受傷。劉東之後追撞另一輛客貨車並棄車逃走，同日到昆明街派出所報稱與其他車輛發生碰撞，卻隱瞞開車撞人的事實。法院認為劉東因投資失敗，以極端方式發洩情緒，故意衝燈造成多人死亡，社會危害極其嚴重，故作出上述判決。

車禍中一對夫婦男去世、女昏迷多月後左眼全盲、腰部骨折無法站直、雙腿走路亦不靈活。夫婦的兒子羅岸（化名）稱，案件宣判當日家人都沒有出庭，因為「怕控制不住情緒」。他指58歲的母親醒後一度失去部分記憶，甚至認不出親友。後來得知老伴在車禍中喪生，母親哭個不停，現在仍經常失眠，要靠安眠藥入睡。

羅岸表示，車禍後請了一名家護照顧母親，為了母親的治療和康復共花近13萬元人民幣（約16萬港元），部分錢是借的，現在仍無力償還。他又指，以往父母仍工作會承擔一部分房貸，現在這重擔全落在自己和妻子身上。他聽附帶民事訴訟的律師稱，被告因破產沒賠償能力，希望政府能主持公道，「用父親的命來救母親的命」。