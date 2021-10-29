印度在中印邊境部署美製軍備　加強制華

中印邊境局勢持續不穩，美媒周四（28日）報道，印度在中印邊境地區部署一批新型軍備，包括美國製造的奇努克直升機（Chinook）、超輕型牽引榴彈炮、步槍，以及印度本土生產的超音速巡航導彈和監視系統，作為新的攻擊部隊加強邊境軍力，應對中國。

報道指，這批軍備部署在印度東北部與中國有主權爭議的達旺高原（Tawang Plateau）， 鄰近不丹和西藏，有助迅速運輸兵力、武器和提供補給。印軍上周安排傳媒到訪當地，印度東部陸軍司令潘德（Manoj Pande）表示，士兵、裝甲、大炮和空中支援正在結合，讓印軍靈活、精幹和輕巧以更快部署。他又指，山地攻擊軍團已全面運作，包括戰鬥和戰鬥支援部隊在內的所有單位已獲充分提升和裝備。

新組建的印度陸軍航空旅目前駐紮在達旺以南約300公里處，現在配備的奇努克直升機可運送超輕型牽引榴彈炮和部隊快速穿越山區，加上以色列製造的無人機，可全天候轉播敵方的實時影像。該旅軍官形容，奇努克直升機是「遊戲規則的改變者」，可把部隊和火炮從一個山脊迅速運到另一個山脊，提供前所未有的機動性和可操作性。