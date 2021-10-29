美軍：解放軍發展迅速　終會超越美俄

美國參謀長聯席會議副主席海騰（John Hyten）周四（28日）出席一個智庫圓桌會議時表明，對美國而言中國是一個「增長威脅」，俄羅斯卻是「迫切威脅」，但解放軍按目前發展速度及軌道，終會超越美俄。

海騰指中國軍方的發展速度令人震驚，若坐視不理，解放軍將超越美軍及俄軍，華府必須與盟友合作應對。他確認中國早前曾試射高超音速導彈，非常關注情況，同時指出俄羅斯部署逾1,500項核武，中國只及其20%，俄羅斯才是美國最迫切威脅。他認為中國的高超音速武器及核武只有部分針對台灣，實際都是針對美國，美方要準備好應對。

海騰透露美軍過去5年只進行9次高超音速武器測試，中國則有數百次，這不代表美方研發不夠快，而是兩國研發模式不同。他批評美軍認為失敗是壞事，但失敗亦是學習過程，他以北韓領袖金正恩為例，對方不像已故北韓領袖金正日般在測試失敗後處死科學家，反而鼓勵他們從失敗中學習，「所以全球第118大經濟體（北韓）建立了洲際彈道導彈能力」。海騰將於下月卸任，他寄語接任人着力消除五角大樓的官僚作風。