陸委會稱兩岸互不隸屬是事實　研疫後放寬交流

台灣的陸委會主委邱太三周五（29日）出席國際研討會時表示，台美軍事交流一直持續，非只有最近5年，故沒有美軍進駐問題，是大陸過度緊張。被問及台灣的蔡英文總統提出「兩岸互不隸屬」論是否違憲，邱太三表示對領土的認知，應由大法官解釋。他指國際與兩岸形勢變化很多，沒辦法用74年前的觀點看待。

邱太三上午在「中國大陸政經社會變遷動向」國際研討會上主持開幕儀式，他致詞時表示，「兩岸互不隸屬」是不爭的客觀事實，更是72年來的台海現狀。他指，處理兩岸政治爭議的關鍵，從來不是北京方面以政治與軍事威嚇、拒絕溝通，就能強行解決；這些片面且錯誤的思維使北京一直深陷於「和戰」矛盾中，惟有理性務實面對兩岸對等關係，民主對等、和平對話，才有助於雙方釐清爭議、面向未來。

他指，近年北京當局統治權力及決策進一步集中，要求幹部敢於鬥爭，並以民族主義號召人民支持一黨專政與走向現代化強權。大陸又積極強軍備戰，擴大其法律規範的域外適用，爭取國際組織重要職務以推行其特定的政治目的，並屢以經濟制裁及強勢手段，脅迫他國調整主張，企圖改變國際秩序規則。他強調台灣始終以「不屈服、不冒進」的務實態度處理兩岸問題，未來將繼續為印太區域安全作貢獻，也絕不讓任何人侵害其主權、尊嚴、民主和自由。

他呼籲北京當局，必須了解蔡英文就兩岸關係立場提出的「四個堅持」，透過平等對話解決雙方關切的問題，又期盼對岸以和平為最高原則，共同改善關係。他表示，台方正研究在新冠疫情趨緩後，逐步放寬兩岸交流管制，台灣願率先提議雙方公權力單位就相關事務互動溝通。

針對蔡英文接受美媒訪問時稱願與陸方對話，大陸國台辦馬曉光周五回應指，堅持「一個中國」原則和「九二共識」，是兩岸關係的大是大非問題，是檢驗是否真正有對話誠意的試金石。他批評，民進黨當局一方面向外部反華勢力搖尾乞憐，配合外部勢力「以台制華」，另一方面又惺惺作態，偽造願意對話的假象，是極其低劣的騙術。