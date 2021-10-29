城中城大火慘劇　調查點名消防及工務兩局疏失

台灣高雄市「城中城大樓」火災釀成46人死亡慘劇，獨立行政調查小組周五（29日）公布調查報告，點名消防局、工務局在行政上有疏失，對於是否會有新一波懲處名單，小組表示現階段先把調查結果對外說明，市府會依據結果追究責任。

由11人組成的調查小組於周五下午召開記者會，並由共同召集人副市長林欽榮、律師周元培一同主持。報告指出，起火地點位於1樓由郭姓男子用的空戶，當地違規停放59輛電單車，加上周邊堆置太多易燃物、1至6樓為閒置空間，造成大火一發不可收拾。

報告又點名消防局、工務局，前者雖有按照消防法執行職務，但早在2018年9月發現大樓的產權複雜，僅從事居家訪視等宣導作為，未積極進行專案輔導。檢查人員發現消防安全受阻礙時，卻未請求工務、警政等機關協助。至於工務局亦未與時俱進，當局迄今未評估市內15層以下大樓的公共安全申報，沒有依據實際狀況提出加嚴措施，與跨單位行政聯繫不足。兩局均有行政疏失的情況。

此份報告多達68頁，調查重點包括災前行政作為檢討、救災過程、災後策進作為、責任分析與行政責任。報告出爐前，工務局長蘇志勳、消防局長李清秀已在周三（27日）請辭，但仍無法平息外界責難聲浪，要求市長陳其邁下台。國民黨有議員更批評陳沒有出席今次記者會，斥責他是在逃避，「人命關天，出席城中城市故調查記者會很難嗎？」