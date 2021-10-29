大熊貓「星蓉」死因披露　惡性腫瘤轉移致器官損傷

四川省成都大熊貓繁育研究基地周五（29日）發布關於大熊貓「星蓉」的死亡情況說明，當中披露「星蓉」身體出現去分化脂肪肉瘤，是大熊貓圈養史上全球首例。即使集合多方醫療力量進行為牠手術，「星蓉」身體仍然惡化至上月27日去世。死後解剖發現，腫瘤已轉移至心、肺、腎和胸膜，造成多器官損傷。

通報指出，「星蓉」在今年4月下旬出現漸進性食慾減退、體重減輕、行為異常等臨床表現，獸醫團隊對其實施一系列檢查，發現牠身體內有去分化脂肪肉瘤，屬於高度惡性腫瘤，惟無可供借鑒的臨床治療經驗。基地邀請省內多名腫瘤、病理等專家聯合會診，在綜合評估體況、腫瘤性質及位置後，決定以手術摘除腫瘤為首選方案。

同年5月16日上午，醫生們為「星蓉」實施腫瘤消融切除術和髖關節重建術，取出約500克腫瘤組織，手術時長達4小時。儘管手術成功，「星蓉」20多天後手術創口癒合，但仍無法自主採食，至上月初身體狀況逐漸變差，最終因多器官衰竭經搶救無效死亡。

通報提到，根據人類醫學文獻研究表明，去分化脂肪肉瘤多數發生於腹膜後和盆腔，局部復發率和遠處轉移率較高。因其對放、化療不敏感，目前公認手術切除是最主要的治療手段。基地表示將探尋此類疾病在大熊貓這個物種上的診治措施，更好地維護大熊貓種群的健康。