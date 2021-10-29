東北虎闖村傷人　省政府擬賠償方案

黑龍江省雞西市某村莊，今年4月被成年東北虎闖入傷人，事件引起關注。該省近日印發《黑龍江省陸生野生動物造成人身傷害和財產損失補償辦法》指，規定凡是被陸生野生動物造成人身傷害、財產損失者，可在事後15日內向當地政局依法申請補償金。

《辦法》指出，民眾在省行政區域內，被依法受保護的國家和省重點保護陸生野生動物及有重要生態、科學、社會價值的陸生野生動物造成人身傷害或財產損失，受害人均有權申請政府補償。申請情況包括身體受傷或者死亡；種植的農作物和經濟林木被損毀；放牧或圈養的牲畜被傷害或者死亡等情形。

賠償金額方面，《辦法》規定申請人身體傷害但未喪失勞動能力，會支付醫療救治費及因誤工減少的收入，補償金最高為上年度「全省常住居民年人均可支配收入」（下稱省居民年均收入）的1倍；而部分喪失勞動能力，則可獲醫療救治費及殘疾補償金，最高額為上年度省居民年均收入的5倍；而全部喪失勞動能力者，殘疾補償金最高為上年度省居民年均收入的10倍，而造成人員死亡則會加上喪葬費用，並發放上年度省居民年均收入的15倍。