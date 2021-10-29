為擴充自家雞場規模　男子偷好友逾200隻雞

重慶市大足區一名陳姓男子，為了擴充自家雞場規模，竟夥同堂弟先後6次偷楊姓朋友雞場的200多隻雞。警方周五（29日）表示，雖然楊男最後出具諒解書，但陳某兄弟二人仍因涉嫌盜竊被警方刑拘。

警方表示，今年9月養殖戶楊男報警稱，自家養殖場的雞近期頻繁被盜。經查發現，楊的養殖場地理位置偏僻，方圓百米無住戶。每次發案前雞棚內的閉路電視攝像頭都會被人用毛巾遮擋，但犯人又能準確避開養殖場內所有鏡頭，遂判斷幾宗盜竊案為同一夥人犯案，且是熟悉地形的人所為。

經多日摸排分析和蹲點守候，警方在上月9日凌晨在雞場抓獲兩名偷雞賊，且是堂兄弟關係，且其中一人陳某是楊男的朋友。陳某交代，6年前開始找楊男買雞，因見對方養殖場規模較大，且雞的品種較好，就想偷點雞來擴充自己的養殖場，遂邀約堂弟共同盜竊，把偷來的雞運到其養殖場餵養一段時間後，再拿去販賣。

楊男得知陳某是犯人時，直言「萬萬沒想到」，陳某和他稱兄道弟，平時親切地稱呼陳某為「老弟」，對方經濟有困難時他都允許賒帳，還借錢給他，未料陳某反過來偷他的雞。案發後，陳某的家人主動對楊男的損失進行賠償。