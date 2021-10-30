強迫乘客讓座予外國人　深圳地鐵保安捱轟

廣東深圳市民陳先生，周四（28日）乘搭地鐵回家時，被列車保安屢次要求讓座予一名外國人，引發崇洋媚外爭議。保安所屬公司周五（29日）道歉並解釋，涉事郭姓員工見外國乘客身體不適，才希望陳先生讓座。陳則表示，當時自己和該名外國人均表示拒絕，不明白保安為何一意孤行。

事發於周四晚上約10時，網傳情況顯示，郭姓保安以「中國傳統好客禮儀，應該給外國朋友讓座」為由，要求陳先生讓座，惟遭陳拒絕。不久，保安又折返，再次要求陳讓座。此時，鄰座乘客指摘保安崇洋媚外，引發保安情緒激動，更揚言「你不給外國人讓座，我就下一站把你帶到警務室」，雙方隨即爭執。

保安所屬的鵬祥智慧保安有限公司周五發聲明表示，當事保安巡車時發現一名外國乘客雙腿不時抖動，在未向對方確認就稱其身體不適。保安便詢問附近的乘客是否方便讓座。惟因保安溝通、服務能力差，造成乘客質疑並誤解崇洋媚外，無法控制情緒發生爭吵。

保安公司指，目前已按照相關規定嚴肅處理當事保安，並為員工的不當行為向乘客致歉。陳先生另向內媒透露，當時自己手術出院才兩周，而且該名外國人非老弱病殘，當時更曾擺手表示不需勞煩，自己才未有讓座。