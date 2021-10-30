國台辦副主任：統一後台灣財政收入用於改善民生

兩岸局勢持續緊張，外界均關注大陸對台的各種軍事行動。不過，中共中央台辦、國台辦副主任劉軍川周五（29日）在公開活動致詞時，在陸台關係緊張之際提到兩岸統一的言論，直言廣大台灣同胞要看清祖國統一、民族復興既是大義，更具大利；又提到在統一後，台灣的財政收入盡可用於改善民生。

劉軍川周五以視像形式，在湖北省宜昌市開幕的第4屆「國家統一與民族復興」研討會致詞，今年研討會主題為「新征程中的兩岸關係和平發展」。劉軍川表示，認清祖國統一是台灣前途所在、利益所繫，祖國完全統一的歷史任務一定要實現，也一定能夠實現。儘管當前台海形勢複雜嚴峻，但解決台灣問題的主導權始終掌握在大陸這一邊。

他提到，未來兩岸統一後，台灣的和平安寧將得到充分保障，台灣同胞的生活方式、私人財產、宗教信仰、合法權益均不受侵犯。同時，台灣經濟以大陸市場為廣闊腹地，發展空間更大，經濟競爭力更強，而台灣同胞的民生福祉將得到充分提升，有關的財政收入盡可用於改善民生。

劉軍川最後指出，「台獨」分裂是祖國統一的最大障礙，民進黨當局為了一己私利，大搞政治操弄，極力勾連外部勢力，製造兩岸對立對抗，企圖把台灣同胞裹挾到「反中謀獨」的邪路，日益把台灣推向危險的深淵。他強調，與主張國家統一的力量為敵，注定必然失敗，對「台獨」頑固分子，大陸將依法嚴懲，終身追責。