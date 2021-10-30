長者攻佔交友軟件平台　網民約到大爺大媽機會增

內地網民表示，近來在交友軟件如「陌陌」或「探探」，經常遇到個人簡介年齡和實際年齡誤差大的情況。有網民向網媒稱，曾邀約自我介紹20多歲的女網民，見面竟發現對方看起來約55歲，「比我母親的年紀還要大」。對這些有着情感需要的長者正在攻佔社交平台，有業內人士認為，會否導致年輕用戶出走，還有待觀察。

報道稱，21歲的小飛今年9月在探探上約到一名「老阿姨」。小飛之前跟這位阿姨聊了整整兩個多月，對方給小飛的感覺就是一名少女，其個人簡介寫着20多歲，但實際上目測也有50多歲了。小飛稱見面後「心態都崩了，感覺地上有個縫，自己一定會鑽進去」。後來他想開了，就當交了一位年紀較大的朋友。小飛表示，現在老年人比年輕人更需要感情，他們有資本、有時間，甚麼都不缺，就缺感情。

31歲的麥麥在陌陌上發表失戀的感情動態後收到上千條留言，其中竟然有50多甚至60多歲的用戶向其打招呼。麥麥坦言想找年齡相近的人聊天、約會，所以最近打算轉換平台。現年56歲的李楓葉表示，自己年齡大了，有自知之明，不能讓年輕人嫌棄；又稱只想在陌陌上聊聊天，呼吸一下既年輕又新鮮的陌陌空氣。

中老年群體成為短片平台的重要新用戶來源，抖音已推出各類適老化舉措，包括字體大小適配、對比度和觸摸區域強化等，又提供包括老年人服務專線等服務。不過養老產業分析師孫黎認為，大部分企業對老年人生意的態度是人有我有，原因在於老年人的生意很難賺大錢。也有老年用戶表示，自己並不認為自己老，即使社交平台出了老年版，自己也不會用。