曲婉婷母涉貪案　關鍵同案人回國投案

內地唱作歌手曲婉婷的母親、黑龍江哈爾濱市發改委前副主任、市城鎮化建設領導小組辦公室前主任張明杰，其涉貪污一案，金額高達3.5億元人民幣（約4.2億港元）。案件至近日有新進展，據內媒引述消息報道，張明杰一案中的關鍵同案人魏奇，已在近日回國投案。

綜合內媒周五（29日）報道指，中紀委國家監委網站於本月7日曾發布消息，外逃7年的「紅通人員」、職務犯罪疑犯魏奇回國投案，通報又提到魏奇歸案是紀檢監察機關堅持受賄行賄一起查一起追，紮實開展職務犯罪國際追逃追贓專項行動的重要成果。

報道又提到，魏奇同時是張明杰案的重要當事人，該案歷時7年，經歷兩次開庭審理，至今未判。消息人士指出，2014年9月張明杰受查前夕，魏奇因「感覺情況不對」而出逃加拿大，7年以來在當地以「寓公」生活，但亦未能完全從該案置身事外，檢察機關於2015年1月就曾聯繫魏奇向他視像取證。

張明杰案的一位當事律師在接受內媒採訪時亦提到，魏奇回國投案對張明杰案接下來的走向「影響很大」。案件由當初要定貪污罪改成受賄，「有關方面一直在行賄受賄問題上下功夫」，案情有望迎來大進展。