7旬翁蒙冤入獄12年　受害人證沒遭強姦

河南76歲男子何文福於46年前因強姦罪入獄12年，但他堅持自己是冤枉，案中多名證人也先後推翻原來口供，包括受害女子卓某表示自己未遭強姦，只是「按照辦案警員的指示，咬定是何文福作的案」。在外漂泊多年的何文福表示，想在百年歸老時葬回河南老家。然而祖輩立了個規矩，作奸犯科者不得葬入祖墳，因此他想還自己清白。

內媒報道稱，何文福於上世紀60年代從家鄉河南泌陽縣，前往湖北鍾祥縣（現改為市）投靠親戚。1975年8月14日下午，何文福被指尾隨獨行女子卓某，將其毒打再強姦，並搶走其身上現金。案經前湖北省荊州地區鐘祥縣法院審理，何最初被判入獄20年，後改判15年，於1987年獲減刑出獄。

為了翻案，何文福於2015年找到當年3名目擊證人，證明他當時不在現場，並寫下說明。其中一名證人謝翠香稱，當年警方要她說在案發現場看到何，但她拒絕。她又指當年口供上的簽名，並非她所簽。何拿着三人的說明申訴，但湖北省高院2016年回覆稱各人的說明不足信或內容存疑，最高院其後也表示不重審該案。

直到2017年，何再找到當年的受害人卓某。她指當年沒有遭強姦，只是被人搶走3元人民幣（約3.7港元），也沒報案，是辦案人員找她指證是何作案，雖然她知道不是，但只能聽從辦案人員的指示。她表示何文福年事已高，「我不想冤枉一個好人」。拿到這證據，最高檢介入調查，又多次派人到何家中，表示可提供司法救助金，但他強調只是要還自己清白。上月30日，荊州市中院就案件召開聽證會。近日內媒再查詢，該院指案件正在審查。