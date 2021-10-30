王毅赴意大利參加G20峰會　斥美破壞台海穩定

中國國務委員兼外長王毅在意大利羅馬參加二十國集團（G20）峰會，周五（29日）回應近日美國等個別國家宣稱支持台灣積極、有意義地參與聯合國體系和國際社會，強調台灣的未來除了與大陸實現統一，沒有其他前途，並批評美國破壞台海和平穩定。

王毅回答記者提問時表示，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土的一部分，這已成為國際社會的普遍共識，也是各國共同遵守的國際關係準則。他強調，台灣除了作為中國的一部分，沒有其他國際法地位。

王毅批評，美國等個別國家近來企圖在台灣問題上搞突破，此做法違背其與中國建交時所作的政治承諾，無視廣大聯合國成員國在第2758號決議中表達的共同意志，損害《聯合國憲章》宗旨和原則，破壞台海和平穩定。他又指，這些國家在50年前阻攔不了一個中國原則，在21世紀的今天更不可能得逞；若一意孤行，必將為此付出應有代價。

王毅同日在羅馬會見南韓外長鄭義溶，雙方同意辦好明年中韓建交30周年紀念活動，將互相支持舉辦明年北京冬奧會和2024年江原冬青奧會。至於半島局勢，王毅指中方支持南北韓改善和發展關係，樂見朝美適時重啟對話，亦支持一切有助推動半島問題政治解決進程的努力和建議，將繼續為維護地區和平穩定發揮建設性作用。