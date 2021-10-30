台外長訪比利時晤歐洲議員　討論台海現況

台灣的外交部部長吳釗燮本周訪問歐洲，突然加入比利時布魯塞爾的行程。他周五（29日）在布魯塞爾與歐洲議會及比利時國會友台議員會面，討論台海安全現況、台灣參與聯合國以至香港局勢等議題，感謝對方對台灣的高度支持。

吳釗燮周五在布魯塞爾與歐盟政界人士交流，致詞時提到歐洲議會上周以壓倒性票數通過「歐盟–台灣政治關係與合作」報告，建議歐盟加強與台灣的政治關係，並支持台灣的國際參與。他表示，這是首份關注台歐盟全方位關係的歐洲議會報告案，亦是歐洲議會本會期以第二高票通過的決議案，對兩地關係未來發展具指標性的意義。

吳釗燮在餐會上與出席議員討論到中國大陸複合式威脅、台海安全現況、台灣參與聯合國、香港形勢，以及呼籲台歐盟盡快開始談判雙邊投資協議等議題。他呼籲議員在各項友台決議內容的基礎上，協助推動歐盟加速強化與台灣的雙邊關係及交往，希望盡快與台灣就雙邊投資協議，展開影響評估、範疇界定及公眾諮詢等前期工作。

台外交部指出，負責協調「歐盟–台灣政治關係與合作」報告的歐洲議會瑞典議員魏莫斯（Charlie Weimers）等9國的歐洲議員及比利時國會友台小組2名共同主席出席餐會。吳釗燮於周日（24日）啟程訪問歐洲，周二（26日）在斯洛伐克智庫「全球安全論壇」發表專題演說，翌日（27日）到捷克接受該國參議院議長維施特奇爾頒發獎章。