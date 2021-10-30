就城中城大火提6大改革　下周交檢討名單

台灣高雄市「城中城大樓」火災釀成46人死亡慘劇，周五（10月29日）公布調查報告，市長陳其邁被轟卸責給下屬。陳其邁周六（10月30日）提出6大改革措施，並要求報告中點名的消防局和工務局檢討相關責任，下周一（11月1日）將提交考績委員會檢討名單。

工務局長蘇志勳和消防局長李清秀就火災責任，日前已請辭獲准。對於行政調查小組周五公布報告，陳其邁下令各主管機關，應誠實面對問題，即刻檢討改進，強力排除公安障礙，涉事大樓若危及公共安全應拆除。他亦要求消防局及工務局立即檢討責任，下周一提交名單，如有主管人員要受懲處，應調至非主管職位。

陳其邁指示相關局處，吸取今次教訓，並提出6大消防公安改革。當中包括於事發後10天內完成56幢20年以上住商混合、無管委會大樓的逃生避難設施阻礙排除；30天內完成221幢8層以上、20年以上住商混合、有管委會大樓的逃生避難設施阻礙排除；90天內完成20年以上、具有公安、消安、治安、8層以上集合住宅的逃生避難設施阻礙清查及排除。

改革還包括擬定《高雄市公寓大廈輔導管理自治條例》草案，強制該市轄內公寓大廈成立管理組織；並編列預算專案，補助弱勢大樓住戶修繕公共空間、完善避難逃生標示及滅火器；同時針對集合住宅加強管制，加速推動15層以下集合住宅進行建築物公共安全申報，後續將由相關局處跟進。

駐台記者宋江誠報道