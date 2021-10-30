男童墮化糞池父施救不果雙亡　當局將啟動問責

湖南省永州市冷水灘區一名男童，周四（28日）晚不慎跌入一處沒有蓋好的化糞池，其父發現後跳井施救，惟雙雙身亡。永州市委宣傳部周六（30日）通報，事故原因正進一步調查中，查清後將對事故責任單位和人員啟動問責程序。

事發於周四晚上7時許，男子葉某靈帶兩名兒子在冷水灘區進賢路一間麵館吃晚飯，其後帶二人到對面行人道外的綠化帶玩耍，其小兒子葉某豪不慎跌入靠內邊兩米左右的化糞池，葉某靈見狀急忙跳進去救人。由於化糞池太深且有積水，二人始終未能救上岸，行人發現另一兒子在路邊哭泣，一問之下才得知發生墮井事故，急急報警。

冷水灘區委及區政府接報後，組織區公安分局、應急管理局、消防救援大隊和街道工作人員趕赴現場開展救援，運來水泵抽水機把化糞池的水抽出，在當晚10時45分救出葉某靈父子，並送至市中心醫院搶救，惟醫生於11時半宣告二人搶救無效死亡。據報當晚下雨，現場有很多途人圍觀。

市委主要領導高度重視事故，迅速作出批示。冷水灘區委及區政府立即成立專門的事故調查組，查清事故後將對責任單位和人員啟動問責程序，將及時向社會公布相關調查和處理結果。市安委辦又在全市部署開展市政工程安全專項整治工作，全面排查各類安全隱患。