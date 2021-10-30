能源短缺影響擴大　內地建材價格飆升

內地能源屢傳短缺，缺煤缺電、柴油緊絀，更波及其他民生範疇。內媒周六（30日）報道，內地近期建築材料價格颯升，其中玻璃膠價格貴一倍，水泥貴近五成。有北京經銷商形容，升勢是他從業20多年來首見。

報道引述北京民樂建材市場一名經銷商指出，往年賣300元（人民幣，下同，約364港元）的一箱玻璃膠，今個月已漲價至600元（約728港元）。由於生產商近日表示沒貨，要等通知，他店內目前只剩幾箱玻璃膠。朝陽區居民齊女士亦表示，她最近翻新單位，打算貼瓷磚才發現，原本20元（約24港元）一袋的水泥現在已漲到30元（約36港元）。

商務部流通業發展司、中國建築材料流通協會本月18日共同發布的全國建材家居景氣指數顯示，全國規模以上建材家居賣場9月銷售額為1,171.35億元（約1,422億港元），按月上漲21.28%，按年上漲35.31%。今年首9個月累計銷售額為7,859.55億元（約9,544億港元），按年上漲56.57%。

對於建材價格上漲，建材流通協會行業研究部分析稱，近期能耗雙控政策主要要求建材家居企業關停，影響產量。此外，由於建材原材料生產需要能源，能源價格上升導致原材料成本居高不下。協會預計，短期內建材家居企業競爭劇烈，部分中小企業面臨淘汰。