台漢出境旅遊散心後失蹤　家人接神秘電話

台灣屏東縣42歲男子郭子源上月赴阿爾巴尼亞旅遊後，家人本月接獲無來電顯示的神祕電話，對方自稱是郭的友人，聲稱郭遭當地海關攔查後音信全無。郭的胞弟獲悉後，立即向台灣的外交部及警方求助，強調即使兄長違法，也要找到其下落。

郭的胞弟指出，兄長今年與泰國籍妻子離婚後，上月下旬表示要旅遊散心，但未交代是跟團還是自由行。郭男上月26日從桃園機場出境，前往阿爾巴尼亞後，其胞弟本月初便接獲神祕電話，指郭疑因行李問題遭海關攔查，至今音信全無。郭的胞弟向台外交部求助，惟因台灣在阿爾巴尼亞未設代表處，故外交事務都是由意大利辦事處代理；意大利辦事處初步研判，郭男可能涉及電訊詐騙案件中，但輸入其英文名字查詢後，卻「查無此人」。

郭的胞弟續指，兄長在台灣時並無異樣，以前也常常出國，坦言即使涉及違法，該負的法律責任就要負，但要先找到人比較重要。他又指，兄長失蹤後，母親過於擔心，幾乎睡不着覺，希望當局至少能讓他們知道兄長是否平安。

對此，台外交部回應指，本月7日已接獲郭的胞弟求助，對方指郭男是在桃園機場前往土耳其後失聯，並認為他已前往阿爾巴尼亞，不過因佐證不足，目前查不到相關訊息，會請求家屬提供更多資訊協尋。