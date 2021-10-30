北京環球度假區︰曾有新冠密切接觸者入園

內地新冠肺炎疫情持續，國家衞健委新聞發言人米鋒周六（30日）表示，截至周五（29日），內地近14日已有14個省、區、市出現本土病例，形容當前疫情仍呈快速發展態勢，防控形勢嚴峻複雜。另北京環球度假區同日表示，本月24日曾有感染者的密切接觸者到訪園區，所有涉及人員正接受監控及隔離，最新檢測結果均顯示未染疫；園區已通知當天曾到訪的遊客就近接受檢測，並展開全員核酸檢測，接種疫苗加強針，增加消毒次數等。

國家衞健委指出，全國今輪疫情點多、面廣、線長，今輪疫情由老年旅行團引發，人員流動範圍廣，涉及老年患者居多，60歲以上患者佔比達40%，也是今次重症比例較以往疫情偏高的最主要因素。另當局調查後發現，黑龍江黑河市今輪疫情是由一宗新的境外輸入個案引起，黑河市目前已出現社區傳播，並存在擴散外溢風險。

當局又指，內蒙古額濟納旗已連續4日未發現溢出外地病例，疫情擴散外溢風險得到管控；北京、河北、山東、青海及寧夏等地疫情基本平穩；湖北、湖南、四川、貴州及陝西等省份連續4天以上沒有新發現病例，有關地區的疫情正得到有效控制。

國家衞健委強調，今輪疫情暴露出一些地方存在思想上鬆懈麻痹、常態化防控應急準備不足，同時存在從中高風險地區回來後隱瞞行程不報的情況，呼籲民眾自律。

另中疾控免疫規劃首席專家王華慶表示，研究發現接種第3針疫苗加強劑後，1個月後檢測到的中和抗體水平，是第2劑疫苗1個月後抗體水平的5倍左右。他又指，目前研究顯示，現有的疫苗對目前主要流行變種病株毒仍有保護作用。另外，全國累計接種新冠疫苗超過22.6億劑次，10.7億人完成兩劑接種。