女子付款後揭小貓感染貓瘟　店方︰只換不退

家住廣東深圳市的肖女士近日向內地傳媒投訴，指她早前在龍華區一間名為「喵星人寵物生活館」的寵物店，花1,958元人民幣（約2,404港元）購買一隻藍白貓及部分寵物用品後，翌日便發現貓咪感染貓瘟，惟店方拒絕退款，稱只能加錢更換寵物。對此，該店回應內媒查詢時指，一切都是按照合約履行，除非售後24小時內查出患病，否則概不退換。

肖女士指出，她本月19日為了給女兒慶祝生日，前往該店購買貓咪，惟當時店方僅要求她多買些貓糧，卻未有提供貓咪的健康證明。她當天把貓咪帶回家後，發現貓咪「情況不太對，感覺病殃殃的」，於是把貓咪帶到醫院檢查，結果發現牠有3項指標異常，並攜帶貓瘟病毒，而且店方聲稱貓咪已有兩個月大，惟醫院認為貓咪不足兩個月。

兩日後，肖女士前往該店要求退款，但被店方拒絕。肖女士稱，她出示寵物醫院診斷書後，寵物店認為3項異常的指標都不致死，貓瘟只是攜帶並不是已患病，他們只對患貓瘟負責。店方其後提出只要加錢，便可更換新的貓咪，惟肖女士拒絕。維權過程中，肖女士發現有不少顧客遇上類似情況，眾人自發成立的「喵星人生活館維權群」已有20多人。

另有顧客認為，該寵物店存在變相綑綁消費的情況，「他們保證寵物1個月內健康是有前提的，要購買3套價格昂貴的貓糧，不買就只能保證24小時」。該顧客又指，該店所謂的「保證健康」就是在寵物生病或死亡後可半價更換，直指該店「是在偷換概念，根本不是保證健康」。

內地記者其後向「喵星人寵物生活館」查詢，職員表示，店內售賣的寵物都是健康的，消費者都是簽訂合約自願購買，不退換也在合約上列明；惟記者詢問為何沒向消費者提供寵物健康證明時，該職員拒絕回答。

對此，有內地律師指出，假如合約中存在「拒不售後，不退不換」的約定，則該合約部分內容已違反法律規定，應屬無效。寵物店存在隱瞞寵物的真實情況並出售，根據《民法典》及《消費者權益保護法》的相關規定，可要求寵物店退貨並承擔相應的賠償責任。