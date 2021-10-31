網民投訴大學教師用方言授課　省教育廳︰有點口音

內地近日有網民向官媒投訴，指雲南民族大學法學院一名教師講課時使用方言，質疑是教學重視不足。對此，雲南省教育廳回應指，該教師是遼寧人，他授課過程中全程使用普通話，只是帶一點口音，但不影響課程教授內容表達，以及與學生的溝通交流。

該網民批評，涉事的劉姓教師講課時使用方言，不用普通話，又指劉的本職是律師，質疑其「重心不在教學」。對此，省教育廳回應指，在上月30日至本月11日期間，該大學教務處及法學院已派員隨機旁聽劉的課程，確認他授課過程中全程使用普通話，雖有口音，但不影響授課。當局又指，在本月8日，法學院在劉負責的所有班級中，隨機抽取了4名學生進行談話，4人均表示不存在聽不懂課程的情況，且認為劉上課認真，喜歡上他的課程。

另據雲南民族大學法學院核實，劉姓老師是兼職律師身份，但未影響正常教學工作；他持有高校教師資格證書、普通話二級乙等證書，每學期均嚴格執行教學計劃，完成教學任務；根據2020至2021學年評教數據，學生對劉的評分為96分（滿分100分），校級督導對其評價為「備課認真、組織完整、語言規範、表達明確、講解生動有趣」。

大學教務處相關負責人與法學院領導、涉事的劉姓老師進行座談，法學院領導及該老師均表示，從教17年來，該老師嚴格遵守學校規章制度，對待工作認真負責，積極承擔教學、實習實訓、論文指導等任務，且經核實，其從入職以未出現過教學事故。