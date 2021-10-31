內地昨增71宗確診　48人本土染疫

國家衞健委周日（31日）通報稱，內地前一日新增71宗確診病例，其中48宗本土確診和23宗境外輸入，無新增死亡病例，目前累計確診97,151宗，其中4,636人死亡。甘肅上周六（30日）新增9宗本土確診，蘭州市防疫部門同日發布通知，要求封控區域民眾居家隔離，足不出戶，由所在社區統一組織採購生活物資並配送上門。

通報顯示，新增的本土病例波及8省市區，黑龍江19宗，內蒙古10宗，甘肅9宗，山東和寧夏各3宗，雲南2宗，北京和江西各1宗。另在境外輸入方面，分別為上海9宗，浙江4宗，廣西3宗，內蒙古2宗，天津、山東、河南、湖北和廣東各1宗；另新增23名無症狀感染者。目前仍有814名患者需留院治療，其中33人為重症病例。

內地近期出現多宗本土確診病例，國務院副總理孫春蘭上周四（28日）至上周六到甘肅省蘭州市、天水市調研指導疫情防控工作。孫春蘭表示，甘肅疫情由旅遊活動引起，點多、線長，感染者活動範圍大，防控形勢存在一定的不確定性，要求採取果斷措施，盡快控制疫情。孫春蘭強調，當前全國疫情仍複雜嚴峻，要認真排查疫情跨區域傳播的漏洞，吸取教訓和完善防控機制，避免防控盲區和漏管失控。