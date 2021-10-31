囚犯遭獄警「借」走巨款　出獄後索還無果

廣東男子阮錦洪早年因犯詐騙罪及信用卡詐騙罪獲刑，他因不服判決而提出上訴，惟法院未啟動二審程序，其後他又在獄中不斷申訴。期間，獄警徐X勝找到阮的父母，聲稱可提供幫助，並拿走60萬元人民幣（約74萬港元），阮得知後，遂要求徐寫下欠條。惟阮去年出獄後，卻發現徐已失蹤；阮向廣東省四會監獄查詢，對方卻指徐早已在2013年辭職。內媒記者近日向獄方查詢，對方指事件仍在調查中。

2007年3月29日，珠海市香洲區人民法院認定阮錦洪犯詐騙罪和信用卡詐騙罪，判處有期徒刑17年。阮錦洪憶述，他在庭審時已對指控罪名不認可，「僅憑幾份證言證詞就定罪」，在收到一審判決後，他立即提出上訴。及後，案件未進入二審程序，阮被收押至四會監獄。在獄中，阮繼續申訴，惟未能成功。至2010年，阮獲監區領導批准，致電父母問候，卻從父親口中得知徐X勝拿走了大量現金。阮及後找徐X勝，徐在獄中寫下欠條，承諾待阮出獄後立即還款。

惟及後，阮錦洪被調換監區，再未見過徐X勝，阮的父母也相繼去世。至2010年1月18日，獲兩次減刑的阮刑滿獲釋，他想找到徐X勝索款，但發現根本聯繫不上對方，於是向四會監獄和廣東省司法廳等單位反映。廣東省司法廳一位負責人表示，由於徐的行為涉嫌違法，已將案件移交給四會監獄所屬地的肇慶市紀委監委處理，惟肇慶市紀委又把案件轉交四會監獄處理，豈料四會監獄今年6月28日回覆阮，指徐已於2013年辭職，獄方對徐已無管理權限。

內媒記者上周五（29日）向四會監獄查詢，一名陳姓工作人員表示，相關調查工作仍在進行當中，獄方已找到徐進行筆錄，但徐仍未被採取措施。至於徐是否承認曾拿錢，以及其行為是否屬索賄，陳姓工作人員表示不便透露。

另一方面，阮錦洪亦就其案件當年遲遲未啟動二審一事，向有關部門反映。對此，香洲區人民法院今年6月作出再審決定書，確認阮錦洪在宣判時已表明上訴，但該院未將案件移送上級人民法院進行二審，致使阮的上訴權未獲保障，可能影響公正審理，該院決定就該案另組合議庭進行再審。惟截至目前，阮仍未接到開庭通知。