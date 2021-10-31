王毅晤譚德塞　促世衞客觀查新冠源頭

在意大利羅馬出席二十國集團（G20）峰會的中國國務委員兼外長王毅上周六（30日）與世界衞生組織總幹事譚德塞會面，王毅表明反對借對抗新冠疫情搞政治化、標籤化及污名化，應客觀及科學地進行新冠病毒溯源調查。

王毅指世衞是全球抗疫的中樞機構，中方重視世衞的作用，願在促進新冠疫苗公平分配、新冠藥物研發、支持非洲國家抗疫等方面加強合作，為全球抗疫合作貢獻正能量。他強調團結是抗疫最有力武器，全球抗疫工作是對多邊主義的重大考驗，希望世衞堅持科學態度及團結，對新冠溯源秉持客觀、科學、負責任態度，警惕政治炒作，對成員國一視同仁及尊重各國主權，中方願以此為基礎與世衞探討未來合作。

譚德塞指出，新冠疫情是全球公敵，世衞一貫堅持原則，不屈服於外部政治壓力，堅決反對推卸責任，堅決抵制抗疫政治化，會繼續秉持科學態度展開病毒溯源。

另外，美國情報機構公開新冠病毒源頭解密報告，提到武漢病毒研究所人員在2019年11月一項研究，意外把自己曝露病毒後染疫，未能確定是否新冠大流行起源。中國外交部批評報告毫無科學性和可信度，無論發布多少遍、炮製多少版本都改變不了徹頭徹尾的政治和虛假報告性質，要求美國停止卸責及抹黑中國。