洗浴中心員工宿舍突發大火　釀3人死亡

河南鄭州市金水區一幢居民樓上周六（30日）下午5時許突發大火，造成3人死亡。內地傳媒周日（31日）報道，起火房屋為樓下一間洗浴中心的員工宿舍；金水區委相關部門工作人員表示，當局正調查起火原因。

據報道，發生火大的金水區衞生路44號樓是獨幢樓院，共6層分為兩個單元。從網傳照片可見，事發於大樓4樓一房間起火，火苗躥出露台，冒出滾滾濃煙。附近居民憶述，他當時在家中聞到「焦糊」味，起初還以為是鄰居煮飯煮糊了，打開窗戶一看，才發現旁邊的大樓已冒出濃煙。

另有居民表示，他事後從在洗浴中心工作的親戚口中得知，起火的是該洗浴中心的員工宿舍。內地記者到訪涉事的「瑤浴灣洗浴中心」，發現並無營業，門外被拉起警戒線。網上資料顯示，該洗浴中心開業於2015年，記者嘗試致電查詢，但無人接聽。

記者其後成功聯繫了一名職員，對方稱，事發時曾想回宿舍救火，但被消防攔下；該員工又指，起火房間可能是男員工宿舍，宿舍內共有兩間房屋，除了員工居住區外，還有一間廚房用於製作員工餐，該廚房與居民區僅以隔擋隔離。另有死者家屬指，其在大火中遇難的姪子年僅19歲，原定當天回鄉，但不幸在火災中遇難。