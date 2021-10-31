廣州陸生野生脊椎動物升至457種　候鳥數量增幅明顯

以「萬物和諧美麗廣東」為主題的廣東省暨廣州市第31屆保護野生動物宣傳月活動啟動儀式，周日（31日）在廣州海珠國家濕地公園舉行。大會公布最新調查數據，指廣州市目前共有457種陸生野生脊椎動物，3,516種陸生野生維管植物。目前，廣州市已完成兩次綜合性陸生野生動植物資源本底調查。

廣州第二次陸生野生動植物資源本底調查顯示，廣州市共記錄到陸生野生脊椎動物為457種，其中兩棲動物28種，爬行動物64種，鳥類307種，獸類58種。調查中，更發現中國新記錄物種「卡氏伏翼」，以及廣東省新記錄物種「黑頭鹀」，新增廣州市新記錄物種共54種，包括華南雨蛙、白眉腹鏈蛇、皮氏菊頭蝠等。

植物方面，則記錄到維管植物3,516種，其中117種植物是廣州新記錄物種，包括連平報春苣苔、折柱天麻、白赤箭以及飛瀑草等。廣東省科學院動物研究所研究員胡慧建表示，第二次調查的數據比第一次有明顯增加，一是總的物種數量在增加，二是廣州城區的動物數量增加非常明顯，特別是在候鳥方面，說明廣州近幾年的生態建設非常有成效。