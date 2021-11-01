工人心臟病發困半空　醫生爬塔吊營救

四川省南充市中心醫院嘉陵院區急診科34歲醫生呂雷，近日因徒手攀爬塔吊營救一名被困在塔吊的病人，周日（10月31日）獲某機構獎勵5,000元人民幣（約6,000港元）現金，表揚忘我救人的精神。惟他同日受訪時坦言，對於最終未能成功挽回病人的生命感到遺憾。

事發上月10日上午，該院接獲指令稱，一名48歲工人在20層高的塔吊暈倒，呂雷與一名護士迅速出診趕往現場。他抵達後得知事主登上塔吊後失去聯繫，任憑地面指揮人員在對講機中怎樣呼叫，也沒有回應，於是另外兩名工人登上塔吊，才發現事主已經失去知覺。

呂雷得悉後決定登上塔吊查看，他先是乘坐施工電梯抵達13樓，然後爬2層電梯，再從15樓徒手攀爬塔吊，一步步登上塔吊頂部的駕駛室，他期間沒有佩戴安全帽，令其他工人十分緊張。呂雷抵達駕駛室後，發現事主的瞳孔已經放大，頸動脈沒有跳動；他嘗試為對方進行心肺復甦，最終無法挽回其生命。

該院急診科主任陳繼澤事後分析，該名工人估計是心源性猝死，「黃金救援」僅有4分鐘，醫生根本不可能及時趕到；若工友們發現及時，並即時展開簡單救援，或能為醫生的搶救贏得寶貴時間。對於呂雷的壯舉，陳繼澤坦言是「精神可嘉」，但應該先進行風險評估。

呂雷表示，雖然得到輿論表揚，但對於未能挽救死者的生命感到難受，坦言︰「要是早一點發現，早一點報警，或許病人還可以搶救過來。」