網傳大學教師偷iPad欲換外殼　遭學生當場揭發

內地網絡周日（10月31日）流傳一則關於「大學監考老師偷賣學生平板電腦被發現」的消息，引起輿論關注。內地傳媒記者調查發現，事件發生於湖北武漢市，至於片段中被指老師的中年女子，當時並非想出售平板電腦，而是想更換外殼。

從網傳片段可見，在某商場內，一名身穿白衣的年輕女質問另一名身穿紅衣的中年子︰「我的殼子呢？」在取回平板電腦和外殼後，白衣女繼續稱「幸好我看到這個花了」、「她是我們學校的監考老師」。紅衣女則回應，「我是在桌子下面撿到的」。白衣女反駁「拍下來，拍下來，我要告訴華師，搞邪了啊」。紅衣女聽罷，便匆匆離去。

記者其後成功聯繫到短片拍攝者閻先生，他是位於武漢市的華中師範大學附近某商場的商戶。閻先生憶述，事發於上周六（30日）下午6時許，紅衣女來到其櫃台旁的商戶，準備為一部iPad更換外殼，便發生上述一幕。閻先生又指，他聽說該部iPad並不屬於紅衣女，估計是想佔小便宜。

記者及後向警方查詢，證實了閻先生的說法，惟警方未回應紅衣女的身份。華中師範大學黨委宣傳部負責人則表示，目前未有關注事件，針對紅衣女是否該校老師的問題，該負責人不予回應。