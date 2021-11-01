男子羈押期間猝死　法院判公安局賠40萬人民幣

安徽阜陽市阜南縣男子申友證，早年在該縣看守所中猝死，家屬其後起訴縣公安局索償。內地傳媒引述死者家屬的代表律師周兆成指，案件近日已在阜陽市中級人民法院宣判，法院要求縣公安局向死者家屬賠償包括死亡賠償金、喪葬費、精神損害撫慰金等費用，合共約40萬元（人民幣，下同，約48萬港元）。

案發於2019年3月，申友證因涉嫌開設賭場罪，遭警方刑事拘留。家屬當時指，申友證的確曾開設棋牌室，但已關閉近3年。約1月月後，申在看守所內「心梗死亡」。同年11月，阜陽市人民檢察院對申友證在羈押期間死亡一事展開調查，最終認定申屬正常死亡，但看守所存在延誤救治的情況。

阜南縣公安局認為案件屬於民事訴訟，建議死者家屬提起民事訴訟，於是家屬便提起民事訴訟，索賠1元（約1.2港元）。案件於去年8月4日在該縣人民法院一審宣判，法院認定屬於國家賠償範圍，不屬於人民法院受理民事訴訟的範圍，並裁定駁回起訴。死者家屬於是向縣看守所及縣公安局先後提起國家賠償申請，但未獲回應。同年11月，家屬向阜陽市中級人民法院提起針對縣看守所及縣公安局的國家賠償案的起訴。

今年2月4日，案件舉行國家賠償聽證會，雙方爭議的焦點為是否屬於國家賠償的範圍。在翌日聽證會結束後，家屬曾透露，公安局的代理律師向家屬道歉，承諾會督促阜南縣公安局根據自身過錯情況依法賠償。