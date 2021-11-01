老師稱擔心感冒　用被包裹綑綁3歲童

四川省綿陽江油市一名家長近日向內地傳媒投訴，其3歲王姓女兒在當地一間幼稚園午睡時，被老師用被子包裹，再用膠帶綑綁，老師及後更把雙腿放在女童身上。事件引起輿論關注，校方強調依法依規對涉事老師進行處理，並承擔相關責任；當地警方及教育部門均已介入調查。

涉事女童的母親張女士憶述，女兒上月25日才入讀「江油恩吉拉早教中心」，翌日中午睡午覺時便發生上述事件。她在手機看到事發片段後立即聯繫校長，但對方未有給予明確回覆，於是便到該園質問涉事老師。惟該名老師辯稱，因為張的女兒「特別容易蹬被子」，才用膠帶將她綁起，強調膠帶是「粘上的」，且「粘得特別鬆」。

張女士又指，女兒事後一直哭鬧，她也心如刀割，雖然涉事老師道歉，但她不接受，要求校方給予說法。與校方商談無果後，張女士向相關部門反映此事，並向轄區派出所報警。

校方聲明指，涉事女童十分好動，午睡時脫掉外套，卻經常爬起來又躺下，老師擔心女童感冒，便用被子將其包裹，但女童仍然不斷踢被子，於是老師便把被子「固定一下」。聲明承認老師固定被子的方式不恰當，強調已經把涉事片段等資料給予有關部門，亦願意配合警方鑑定及取證，若女童出現身體或心理上的傷害，校方亦願承受相應後果。